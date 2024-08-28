

    Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?

    Udgivet den 28. august 2024
    Vi anbefaler, at du bruger den oplader, der fulgte med din Philips Sonicare-tandbørste. Nogle modeller af opladere er også udskiftelige. Se de forskellige typer opladere, der passer til din Sonicare-tandbørste nedenfor.

    Bemærk: Hvis du befinder dig i Kina og har købt din tandbørste før 1. september 2024, skal du ringe til 4008 800 008 for at få support.

    Standardoplader

    Alle Sonicare-tandbørster, der har et hul i bunden af deres håndtag, kan bruge vores opladere, der har en fast tap på foden. 
    Bemærk: DiamondClean- og Prestige-serierne kan ikke bruge denne oplader.
    Model-id'erne er:
    9900 Prestige-oplader

    9900 Prestige-opladeren leveres med en opladefod og en opladestander.
    Anbring standeren oven på foden. Sæt derefter tandbørsten på standeren.
    Opladefoden har modelnumrene CBB1001 eller CBB2001, afhængigt af farven.
     

    DiamondClean-, DiamondClean Smart- og DiamondClean 9000-opladere

    DiamondClean- og DiamondClean Smart-opladerne ligner hinanden, men de fungerer kun sammen med den tandbørste, de blev leveret med. Se skemaet nedenfor, og kontroller, at koden i bunden af opladeren er kompatibel med koden i bunden af tandbørsten.
     

    Elektrisk tandbørstemodelKode i bunden af håndtagetKode i bunden af opladeren
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX3689/44 , HX7106/01 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7101/04 , HX7110/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/02 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0535/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP0471/01 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX3412/07 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX3412/34 , HX6850/57 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6830/44 , HX6837/24 , HX8935/33 , HX6851/34 , HX6807/35 , HX6807/24 , HX6800/35 , HX6807/63 , HX6800/04 , HX6800/63 , HX6802/04 , HX6803/04 , HX6806/03 , HX6806/04 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX9192/01 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9924/03 , CP0555/01 , HX9351/52 , HX9363/63 , HX9353/56 , HX9331/33 , HX9351/53 , HX9393/93R1 , HX9393/93 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9331/32 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX6341/02 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX9372/04 , HX6511/04 , HX6511/03 , HX9142/31 , HX6392/02 , HX6921/06 , HX6631/41 , HX6231/40 , HX6730/33 , HX6732/42 , HX6231/01 , CP0546/01 , HX6512/02 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , HX6311/07 , HX6341/07 , CP0467/01 , HX6511/22 , HX9352/04 , CP0541/01 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX9342/02 , HX9382/04 , HX9322/12 , HX9332/04 , HX8111/02 , HX8111/12 , HX6711/50 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6732/33 , HX6921/02 , HX6982/03 , HX6381/02 , HX6782/02 , HX6781/02 , HX6731/02 , HX6711/02 , HX6511/50 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX6902/02 , HX6932/10 , HX5551/02 , HX5751/02 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

    Kontakter Philips

    Kontakter Philips

