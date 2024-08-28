Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Bemærk: Hvis du befinder dig i Kina og har købt din tandbørste før 1. september 2024, skal du ringe til 4008 800 008 for at få support.
Standardoplader
Bemærk: DiamondClean- og Prestige-serierne kan ikke bruge denne oplader.
Model-id'erne er:
9900 Prestige-oplader
9900 Prestige-opladeren leveres med en opladefod og en opladestander.
Anbring standeren oven på foden. Sæt derefter tandbørsten på standeren.
Opladefoden har modelnumrene CBB1001 eller CBB2001, afhængigt af farven.
DiamondClean-, DiamondClean Smart- og DiamondClean 9000-opladere
DiamondClean- og DiamondClean Smart-opladerne ligner hinanden, men de fungerer kun sammen med den tandbørste, de blev leveret med. Se skemaet nedenfor, og kontroller, at koden i bunden af opladeren er kompatibel med koden i bunden af tandbørsten.
|Elektrisk tandbørstemodel
|Kode i bunden af håndtaget
|Kode i bunden af opladeren
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001