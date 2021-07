Fyld ikke ovnplader eller bageforme mere end halvt op, da dejen hæver under luftstegning. Hvis du kommer for meget dej på pladen eller bageformen, kan den hævende dej komme til at røre ved varmelegemet, så det øverste af dejen brænder på. Anbring aldrig bageformen direkte i gryden, da det blokerer for luftstrømmen til gryden, så kun det øverste af maden varmes. Placer altid bageformen i kurven.