Din Sonicare-tandbørste har forskellige børstetilstande. Disse tilstande kan variere afhængigt af tandbørsten.
Tandbørstens standardtilstand er Clean. Denne tilstand giver en 2-minutters børstetid og er velegnet til hverdagsbrug. De andre børstetilstande er:
|Tilstand
|Børstetid
|Fordel
|Rengør
|2 minutter
|For en enestående rensning hver dag.
|Rengøring i dybden
|3 minutter
|En længere tilstand, hvor du kan bruge mere tid i alle områder af munden for at få en forfriskende rensning i dybden.
|Deep Clean+
|2 minutter/3 minutter
|Svarer til Deep Clean. Hvis tandbørsten er tilsluttet appen, kører denne tilstand i 2 minutter. Hvis tandbørsten ikke er tilsluttet, kører denne tilstand i 3 minutter.
|White/White +
|2 minutter 40 sekunder
|Til at fjerne misfarvninger på overfladen og polere dine fortænder for at få et hvidere smil.
|Gum Care
|3 minutter
|Perfekt til rensning af tænder og tandkød.
|Gum Health
|3 minutter 20 sekunder
|En længere tilstand, der giver dig ekstra tid til at rense dine bageste tænder og forbedre dit tandkøds sundhed
|Følsom
|2 minutter
|Bløde vibrationer for en nænsom og effektiv tandbørstning til følsomme tænder og gummer
|Tongue Care
|20 sekunder
|Renser tungen med TongueCare-børstehovedet.
|Polering
|1 minut
|Lysner og polerer dine tænder.
|Max Care
|3 minutter
|En længere tilstand, der kombinerer Clean- og massagetilstandene for en enestående daglig rengøring med ekstra massage af tandkødet.