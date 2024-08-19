Tilstand Børstetid Fordel

Rengør 2 minutter For en enestående rensning hver dag.

Rengøring i dybden 3 minutter En længere tilstand, hvor du kan bruge mere tid i alle områder af munden for at få en forfriskende rensning i dybden.

Deep Clean+ 2 minutter/3 minutter Svarer til Deep Clean. Hvis tandbørsten er tilsluttet appen, kører denne tilstand i 2 minutter. Hvis tandbørsten ikke er tilsluttet, kører denne tilstand i 3 minutter.

White/White + 2 minutter 40 sekunder Til at fjerne misfarvninger på overfladen og polere dine fortænder for at få et hvidere smil.

Gum Care 3 minutter Perfekt til rensning af tænder og tandkød.

Gum Health 3 minutter 20 sekunder En længere tilstand, der giver dig ekstra tid til at rense dine bageste tænder og forbedre dit tandkøds sundhed

Følsom 2 minutter Bløde vibrationer for en nænsom og effektiv tandbørstning til følsomme tænder og gummer

Tongue Care 20 sekunder Renser tungen med TongueCare-børstehovedet.

Polering 1 minut Lysner og polerer dine tænder.