Hvordan kan jeg sterilisere min Philips Avent-sut?

Du kan sterilisere Avent ultra start-, ultra soft- og ultra air-sutter i en mikrobølgeovn ved hjælp af det etui, der følger med sutten.

Følg instruktionerne nedenfor:

Skyl sutterne under koldt vand fra hanen. Hæld 25 ml vand i etuiet. Læg sutterne i etuiet, og luk låget. Sæt etuiet i mikrobølgeovnen. Tænd for mikrobølgeovnen i tre minutter ved 700 W-1000 W. Lad etuiet køle af i fem minutter. Hæld vandet ud af etuiet.

Andre Avent-sutter end ultra start, ultra soft og ultra air (f.eks. Classic eller FreeFlow) kan ikke steriliseres i etuiet. Classic- og FreeFlow-sutter kan blive beskadiget, hvis de steriliseres i etuiet.