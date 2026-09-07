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Philips-support

Hvordan kan jeg sterilisere min Philips Avent-sut?

Du kan sterilisere en Avent-sut ved at koge den i vand eller i en mikrobølgeovn. Nedenfor kan du se hvordan.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF091/40 , SCF094/06 , SCF091/42 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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