Philips-kaffeoliefjernertabletter (CA6704)

Brug af Philips-kaffeoliefjernertabletter (CA6704) vil hjælpe med at fjerne fedt fra din espressomaskines bryggeenhedsfilter for at sikre, at din maskine fungerer ordentligt.



Du kan finde og købe Philips-Philips-kaffeoliefjernertabletter hos vores forhandlere.



Bemærk: Brug af kaffeoliefjernertabletter afkalker ikke din espressomaskine.