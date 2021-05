Sådan bruger du din Philips Avance Airfryer XXL (digitalt display)

Følg instruktionerne, eller se videoen nedenfor for at se lære, hvordan du starter tilberedningsprocessen og bruger hold varm-funktionen på din Airfryer:



Start tilberedningsprocessen:



1. Sæt stikket til din Philips Airfryer i stikkontakten



2. Tryk på On/Off-knappen



3. Hvis du vil ændre forudindstillingen, skal du dreje QuickControl-drejeknappen (placeret på forsiden af apparatet) til den ønskede indstilling. Tryk på QuickControl-drejeknappen for at bekræfte den valgte forudindstilling eller den manuelle funktion. Tilberedningstidsindikatoren blinker på skærmen.



4. Du kan ændre tilberedningstiden ved at dreje QuickControl-drejeknappen til den ønskede indstilling. Tryk på QuickControl-drejeknappen for at bekræfte den valgte tilberedningstid. Vælg tiden i henhold til tabellen med forudindstillinger i opskriftsbogen eller brugervejledningen, som du finder under "Brugervejledninger og dokumentation" på supportsiden.



Bemærk: Hvis du vælger den manuelle forudindstilling, kan du vælge temperaturen først.



5. Apparatet begynder at tilberedningen, når tilberedningstiden er blevet bekræftet.



Brug af hold varm-funktionen:



Hold varm-tilstanden er designet til at holde din ret varm, lige efter den er blevet tilberedt i din Airfryer. På grund af den lave temperatur, der anvendes, er denne funktion ikke beregnet til genopvarmning.



I hold varm-tilstand tændes ventilatoren og varmelegemet inde i apparatet fra tid til anden. Derved holdes maden varm i 30 minutter, efter tilberedningstiden er gået.



Du kan også se videoen nedenfor: