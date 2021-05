Din Philips LatteGo-mælkeskummer kombinerer højtryksdamp for at sikre fantastisk mælkeskum med et minimalistisk design, der er let at rengøre. Når din LatteGo skummer, vil du måske bemærke et højere lydniveau end normalt. Dette er helt normalt.

Hvis du føler, at støjniveauet er usædvanligt eller stigende, kan du kontakte os for at få hjælp