Hvis dine kameratilladelser er aktiveret, men du stadig ikke kan tage et billede til en Philips NutriU-opskrift, skal du kontrollere, at dit kamera fungerer korrekt, når du tager et almindeligt billede.

Hvis du ikke kan tage et almindeligt billede, er der et problem med dit kamera.

Hvis du kan tage almindelige billeder, og du har kontrolleret dine kameratilladelser, skal du kontakte os. For at hjælpe dig skal vi kende din operativsystemversion (iOS, Android, installeret version) og din enhedsmodel.