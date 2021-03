Trin 1: Adskillelse

Skil brystpumpen og flasken helt ad. Fjern også den hvide ventil fra brystpumpen.

Trin 2: Rengøring

Delene kan rengøres i hånden eller i opvaskemaskinen.

Rengøring i hånden

Hvis du rengør den manuelle brystpumpe i hånden, skal du bruge følgende:

Mildt opvaskemiddel

Drikkevand

Blød, ren børste, der kun bruges til genstande til madning af spædbørn

Rent viskestykke eller tørrestativ

Ren skål, der kun bruges til genstande til madning af spædbørn

Skyl alle dele under rindende lunkent vand. Placer ikke delene i en vask for at skylle dem.

Læg alle delene i en ren skål. Tilsæt varmt vand og lidt mild opvaskemiddel. Rengør alle dele med en rensebørste. Skyl alle dele grundigt ved at holde dem under rindende koldt og rent vand. Rengør skålen og børsten. Skyl dem grundigt, og lad dem lufttørre efter hver brug. Vask dem i hånden eller i en opvaskemaskine mindst hver anden dag. Lad alle dele lufttørre på et rent, ubrugt viskestykke eller i et tørrestativ i et område, der er beskyttet mod snavs og støv. Brug ikke et viskestykke til at gnide eller duppe genstandene tørre.

Rengøring i opvaskemaskinen

Hvis du rengør den manuelle brystpumpe i opvaskemaskinen, skal du bruge følgende:

- mild sæbe til opvaskemaskine eller en opvasketab

- drikkevand

Bemærk: Farvestoffer fra fødevarer kan misfarve delene.

Vask dem på den øverste hylde i opvaskemaskinen. Kom sæbe eller en tab i maskinen. Kør et standardprogram med varmt vand og en opvarmet tørrecyklus (eller en desinfektionsindstilling). Tag delene ud af opvaskemaskinen med rene hænder. Hvis genstandene ikke er helt tørre, skal de placeres på et rent, ubrugt viskestykke eller på en papirserviet, så de lufttørres grundigt, før de stilles væk. Brug ikke et viskestykke til at gnide eller duppe genstandene tørre.

Trin 3: Desinfektion

For at desinficere den manuelle brystpumpe skal du bruge:

- en gryde

- drikkevand

Forsigtig: Under desinfektion med kogende vand skal du undgå, at flasken eller andre dele kommer i kontakt med siden af gryden. Dette kan forårsage uoprettelig produktdeformation eller skade, som Philips ikke kan holdes ansvarlig for.