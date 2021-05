Det genopladelige batteri i din Sonicare 9900 Prestige-tandbørste kan ikke udskiftes. Hvis du kasserer din Sonicare 9900 Prestige-tandbørste, kan en kvalificeret fagmand fjerne batteriet for at genbruge det. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi ikke, at du selv forsøger at fjerne batteriet.Instruktioner til kvalificerede fagfolk om sikker fjernelse af det indbyggede batteri findes her