Den AI-drevne Philips Sonicare-app fungerer perfekt sammen med tandbørsten. Dine børstedata synkroniseres automatisk, selv når du børster med appen lukket, så personlig vejledning altid er lige ved hånden.



Vejledning i realtid hjælper dig med at få en bedre tandbørstning med feedback om tryk, rensning, dækning og tid. Statusrapportering viser indsigt i din tandbørstning med oversigter for dag, uge, måned og år.



Personlige anbefalinger for tandbørstning viser dig, hvordan du opnår den bedste mundhygiejne med nemme, handlingsrettede trin, der udvikler sig i takt med, at du gør det.