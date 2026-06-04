Ja, fra og med version 10.5.0 synkroniseres Sonicare-appen med Apple Health-appen.
Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?
Udgivet den 04 June 2026
Hvordan sætter jeg Apple Health-appen op til at synkronisere med Sonicare-appen?
Trin 1:
Download Sonicare-appen fra Apple App Store og startet Sonicare-appen.
Trin 2:
Fuldfør trinnene for at bruge Sonicare-appen, og tilslut din tandbørste.
Trin 3:
Download Sonicare-appen fra Apple App Store og startet Sonicare-appen.
Trin 2:
Fuldfør trinnene for at bruge Sonicare-appen, og tilslut din tandbørste.
Trin 3:
- I Sonicare-appen skal du trykke på ikonet ... nederst til højre på startskærmen
- Tryk på afsnittet Settings
- Tryk på afsnittet Apple Health Settings
- Følg vejledningen til tilslutning til Apple Health på denne side