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    Philips-support

    Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?

    Udgivet den 04 June 2026
    Ja, fra og med version 10.5.0 synkroniseres Sonicare-appen med Apple Health-appen. 
     

    Hvordan sætter jeg Apple Health-appen op til at synkronisere med Sonicare-appen? 

    Trin 1: 
    Download Sonicare-appen fra Apple App Store og startet Sonicare-appen.

    Trin 2: 
    Fuldfør trinnene for at bruge Sonicare-appen, og tilslut din tandbørste.

    Trin 3: 
    • I Sonicare-appen skal du trykke på ikonet ... nederst til højre på startskærmen
    • Tryk på afsnittet Settings 
    • Tryk på afsnittet Apple Health Settings
    • Følg vejledningen til tilslutning til Apple Health på denne side
    Bemærk: En Sonicare-tilsluttet tandbørste og løbende brug af Sonicare iOS-appen er påkrævet for at synkronisere med Apple Health-appen. 

    Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: HX9913/17 , HX9911/89 , HX9913/18 , HX9911/79 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/88 , HX9917/90 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/43 , HX9992/02 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX9944/13 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9911/13 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX9944/03 . Klik her for at vise flere produktnumre Klik her for at vise færre produktnumre

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