Sonicare 9900 Prestige leveres med et Premium A3-børstehoved , som giver dig alle de fordele, du har brug for til rengøring, blegning og tandkødspleje. Du behøver ikke at ændre standard all-in-one-tilstanden, som giver det to minutters børsteprogram, der er anbefalet af tandlæger, med en seks-segments børste-pacer.



Hvis du ønsker at tilpasse den yderligere, kan du nemt gøre det i Sonicare-appen. Der er fem tilstande at vælge imellem.



Clean-indstilling (standard)

Børstetid: To minutter

Denne tilstand fjerner plak med overlegen effektivitet i et to minutters program.



Deep Clean-tilstand

Børstetid: Tre minutter

Deep Clean er en udvidet version af Clean-indstillingen og er Clean det oplagte valg, når du vil være ekstra opmærksom på problematiske områder.



White+-tilstand

Børstetid: To minutter og 40 sekunder

Fantastisk til at fjerne overfladepletter forårsaget af f.eks. kaffe og te. De ekstra 40 sekunder giver dig mulighed for at fokusere på at polere dine fortænder.



Gum Health-tilstand

Børstetid : Tre minutter og 20 sekunder

Denne indstilling giver ekstra tid med reduceret kraft, der er designet til blidt at massere dit tandkød for bedre cirkulation og sundere tandkød.



Sensitive-tilstand

Børstetid : To minutter

Denne tilstand giver børstning med mindre kraftige vibrationer, hvilket skåner dine tænder og dit tandkød.