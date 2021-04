Placér børstehårene mod tænderne i en lille vinkel mod tandkødslinjen, ca. 45 grader. Tryk let for at få børstehårene til at nå tandkødsranden eller en smule under tandkødsranden. Bemærk: Sørg for, at børstehovedet hele tiden har kontakt med tænderne.

Trin 5

Tryk let for at maksimere effektiviteten – tandbørsten gør det hårde arbejde for dig.



Skub børstehovedet blidt hen over tænderne i en lille bevægelse frem og tilbage, så de lange børstehår kommer ind mellem tænderne. Fortsæt med denne bevægelse under hele børstningen.



Bemærk: Børstehårene skal have lov til at bevæge sig frit. Skrub ikke. Vibrationen fra håndtaget ændres og lysringen blinker lilla for at advare dig, når du trykker for hårdt.