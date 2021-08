Tandbørsten leveres med det nye A3 Premium All-in-One-børstehoved.



Som navnet antyder, er det det eneste, du har brug for til renere, hvidere tænder og sundere tandkød. Med vores hidtil bedste børstehoved er der ingen grund til at skifte mellem andre børstehoveder for at opnå effektiv tandpleje.



Sonicare 9900 Prestige kan også anvendes med:

Philips Sonicare-børstehoveder (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Denne elektriske Sonicare-tandbørste kan ikke anvendes med følgende tandbørstehoveder:

Philips One, E-serien (Essence-skruelåg), PowerUP (batteri).