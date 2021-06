Hvordan rengør jeg hårde gulve med min Philips-vådstøvsuger?

Din Philips-vådstøvsuger leveres med en vandtank, en befugtningsstrimmel og to ens mikrofibermoppeklude. Du kan vådtørre hårde gulve med dette tilbehør fastgjort til mundstykket.

Hvordan vådtørrer jeg med min Philips Aqua-model?

Fyld tanken med vand, og tilsæt et par dråber gulvrengøringsmiddel, hvis du ønsker det. Placer moppekluden på gulvet, og placer vandtanken oven på. Ret mundstykket ind efter velcrolukningerne. Monter mundstykket på vandtanken. Tænd for enheden. Nu kan du støvsuge og vådtørre på samme tid. Hvis du vil rengøre vanskelige pletter, skal du bruge Aqua boost-pedalen for at tilføre mere væske. Bemærk for modellerne XC8347 og XC8349 i Philips 8000-serien: Disse enheder har ikke en pedal, fordi den nødvendige mængde vand reguleres automatisk. Er alt rent? Tag vandtanken af mundstykket. Tag kluden af vandtanken, tøm vandtanken, og lad den tørre. Du kan rengøre kluden ved at skylle den under rindende vand eller i en vaskemaskine (maks. 60 °C). Hvis du vil vådtørre hårde gulve med din Philips Aqua-model, skal du følge nedenstående trin: Klik her for at få flere oplysninger om, hvordan du kommer i gang med din Philips Cordless Vacuum i 5000-serien, og klik her for Philips Cordless Vacuum 8000-serien.

Kan jeg bruge varmt vand i vandtanken? Ja, du kan komme varmt eller koldt vand i vandtanken. Det er ikke nødvendigt at bruge destilleret vand. Du kan bruge almindeligt vand fra hanen.

Kan jeg bruge et hvilket som helst gulvrengøringsmiddel? Hvis du vil bruge et flydende gulvrengøringsmiddel, skal du sørge for at bruge et, der er lavt- eller ikke-skummende. Da vandtanken har en kapacitet på 200 ml, bør du kun tilsætte et par dråber flydende gulvrengøringsmiddel til vandet.

Hvordan rengør jeg tanken med snavset vand? For at rengøre vandtanken korrekt skal du blande en del eddike med tre dele vand. Ryst vandtanken, og lad blandingen virke natten over på en vandafvisende overflade. Tøm vandtanken, skyl den grundigt med rent vand, og så er den klar til brug igen.