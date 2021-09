Hvis dit hår bliver fanget eller trukket ind i din Philips-hårtørrer, bedes du følge nedenstående råd om fejlfinding for at løse dette problem. Hvis dit hår bliver fanget eller trukket ind i din Philips-hårtørrer, bedes du følge nedenstående råd om fejlfinding for at løse dette problem.

Hårtørreren vender ikke korrekt

Når du tørrer dit hår med din Philips-hårtørrer, skal du sørge for, at den forreste del vender mod dit hår. Hvis du forsøger at tørre håret med hårtørrerens bagside vendt mod håret, er der risiko for, at dit hår bliver viklet ind i luftindtagsgitteret bag på hårtørreren.



Hvis dit hår allerede sidder fast i hårtørreren, må du ikke gå i panik. Sluk straks for hårtørreren, og træk forsigtigt håret væk fra den. Du kan også spørge en ven om hjælp.



Vi anbefaler, at du følger instruktionerne i brugervejledningen omhyggeligt for at undgå sådanne problemer.