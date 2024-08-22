Hvorfor er driftstiden for min forældreenhed kort?
Driftstiden for babyalarmens forældreenhed kan variere på grund af de valgte indstillinger og anvendelsesmåden. Nedenfor finder du måder, hvorpå du kan maksimere forældreenhedens driftstid.
Når videoskærmen er tændt hele tiden, bruger forældreenheden meget energi. Hvis du vil øge driftstiden, skal du aktivere Eco-tilstand på forældreenheden.
Når Eco-tilstand er aktiveret, slukker skærmen og lyden på forældreenheden, når der ikke registreres nogen lyd i 20 sekunder. Eco-indikatoren lyser grønt for at angive, at Eco-tilstand er aktiveret. I Eco-tilstand er skærm- og lydoverførsel helt slået fra for at spare på batteriets driftstid. Når lyden opfanges af babyenheden, tændes skærmen og lyden på forældreenheden med det samme. Lydene sendes til forældreenheden, og indikatorerne for lydniveauerne lyser grønt. Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.
Bemærk: Det laveste lydniveau, der aktiverer lyd og skærm, defineres af følsomhedsindstillingen.
For at aktivere Eco-tilstand skal du trykke på knappen for valg af tilstand på siden af forældreenheden.
Hvis lysstyrken er indstillet til et højt niveau, bruger forældreenheden mere strøm. Tryk på den venstre eller højre del af kontrolknappen for at justere skærmens lysstyrke.
Hvis lydstyrken er indstillet til et højt niveau, bruger forældreenheden mere strøm.
For at justere lydstyrken på forældreenheden skal du trykke på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at justere lydstyrken.
Bemærk: Når lydstyrkelinjen er på sit minimum, slås lyden fra. Forældreenheden viser et ikon for lydløs på statuslinjen, og du vil kun modtage alarmer og video fra forældreenheden.
Hvis følsomheden er indstillet til et højt niveau, bruger forældreenheden mere strøm. Baby-enhedens følsomhedsniveau definerer, hvad du hører gennem forældreenheden. Når niveauet er indstillet højt, vil du høre mange lyde, herunder svage baggrundslyde. Når følsomhedsniveauet er indstillet lavt, hører du kun de højere lyde.
For at justere følsomheden skal du trykke på den højre del af kontrolknappen for at få adgang til følsomhedsniveauerne. Tryk derefter på den øverste eller nederste del af kontrolknappen for at vælge det ønskede følsomhedsniveau.
Brug den originale adapter til at oplade batteriet og til at opretholde batteriets tilstand.
Batteriet aflades gradvist og meget langsomt, selv når forældreenheden er slukket.
Hvis du vil spare på batteriet, skal du slukke for forældreenheden, når du ikke bruger den.
Vi anbefaler, at du lader forældreenheden være tilsluttet stikkontakten hele natten. Hvis batteriet er ved at løbe tør i løbet af natten, bipper forældreenheden, hvilket kan vække dig.
Ligesom alle andre genopladelige elektroniske enheder falder batterikapaciteten efter en lang brugsperiode.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:SCD882/26 , SCD892/26 , SCD891/26 . Klik her for at vise flere produktnumre ›