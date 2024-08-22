Hvorfor er driftstiden for min forældreenhed kort?

Når videoskærmen er tændt hele tiden, bruger forældreenheden meget energi. Hvis du vil øge driftstiden, skal du aktivere Eco-tilstand på forældreenheden.



Når Eco-tilstand er aktiveret, slukker skærmen og lyden på forældreenheden, når der ikke registreres nogen lyd i 20 sekunder. Eco-indikatoren lyser grønt for at angive, at Eco-tilstand er aktiveret. I Eco-tilstand er skærm- og lydoverførsel helt slået fra for at spare på batteriets driftstid. Når lyden opfanges af babyenheden, tændes skærmen og lyden på forældreenheden med det samme. Lydene sendes til forældreenheden, og indikatorerne for lydniveauerne lyser grønt. Så længe der ikke registreres lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.



Bemærk: Det laveste lydniveau, der aktiverer lyd og skærm, defineres af følsomhedsindstillingen.



For at aktivere Eco-tilstand skal du trykke på knappen for valg af tilstand på siden af forældreenheden.