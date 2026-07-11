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Udgået
11012UE2X2
Pæretype: HIR2
6500 K elegant hvidt lys
Kompakt design med bedre pasform
Kompatibel med de fleste biler
Antal pærer: 2
Hvis du vil have den moderne, avancerede stil, kan du tilpasse din bil med Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter. Med en farvetemperatur på op til 6.500 Kelvin projicerer disse pærer et moderne hvidt lys, så du altid kan skille dig ud fra mængden med en elegant lysstråle.
Optimal ydeevne med overlegen holdbarhed placerer Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter i forreste række inden for LED-teknologi. Takket være den dobbelte varmeafledningsmekanisme – indbygget blæser og en aluminiumskøleplade med anodiseret belægning – fordeler disse LED-lyskilder til forlygter varmen mere effektivt. De kan præstere ved deres højeste lysstyrkeniveau i længere tid.
Philips Ultinon Essential LED anvender et helt nyt pæredesign, der integrerer førerboksens elektronik i kabinettet, så der er mere plads til lyskilden i forlygten og dermed mulighed for nem montering. Nyd plug-and-play-oplevelsen: Designet i ét stykke gør det nemt at tage centerringen ud fra toppen uden at skrue den af. Philips Ultinon Essential LED med det kompakte design passer til en lang række bilmodeller og kan nemt installeres af specialmekanikere.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav