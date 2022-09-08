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Udgået
11067XUWX2
Klarere og mere elegant
Skift til de klare Philips X-tremeUltinon LED gen2 T16-lyskilder [~W16W], der giver en sikker og moderne kørsel. De er kraftige, præcise og ser godt ud, så du kan signalere sikkert og stilfuldt.
LED-T16 [~W16W]
Antal lyskilder: 2
12 V, 6000 K dagslyseffekt
Avanceret system til bilbranchen
Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for sikkerheden. For at undgå sammenstød har andre mennesker brug for at vide, hvad du laver. Når dårlige vejrforhold forringer sigtbarheden, bliver behovet for en klar og tydelig signalering endnu vigtigere. Philips X-tremeUltinon LED gen2-signaleringslys giver en klar dagslyseffekt og op til 6000 K til baklys og positionslys. Med mere intense farver til brug ved sving og standsning, LED-lys, der tænder med det samme, og retningsbestemt lys, giver du andre bilister afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.
Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.
Når du bakker med bilen, er dit udsyn begrænset. På grund af den siddende stilling kan du ikke se alle vinkler på én gang. Bakning i mørke er endog mere lumsk. Så det er ingen overraskelse, at ulykker normalvis opstår, når biler bakker. Philips LED-baklys giver en kraftig dagslyseffekt og op til 6000 K, som oplyser området umiddelbart bag bilen bedre. Jo mere du kan se, desto sikrere er det også for dig.
Anmeldelser
It er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.