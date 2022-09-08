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Udgået
11366UE2X2
Pæretype: H8/H11/H16
6500 K elegant hvidt lys
Kompakt design med bedre pasform
Kompatibel med de fleste biler
Antal pærer: 2
Hvis du vil have den moderne, avancerede stil, kan du tilpasse din bil med Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter. Med en farvetemperatur på op til 6.500 Kelvin projicerer disse pærer et moderne hvidt lys, så du altid kan skille dig ud fra mængden med en elegant lysstråle.
Optimal ydeevne med overlegen holdbarhed placerer Philips Ultinon Essential LED-lyskilder til forlygter i forreste række inden for LED-teknologi. Takket være den dobbelte varmeafledningsmekanisme – indbygget blæser og en aluminiumskøleplade med anodiseret belægning – fordeler disse LED-lyskilder til forlygter varmen mere effektivt. De kan præstere ved deres højeste lysstyrkeniveau i længere tid.
Philips Ultinon Essential LED anvender et helt nyt pæredesign, der integrerer førerboksens elektronik i kabinettet, så der er mere plads til lyskilden i forlygten og dermed mulighed for nem montering. Nyd plug-and-play-oplevelsen: Designet i ét stykke gør det nemt at tage centerringen ud fra toppen uden at skrue den af. Philips Ultinon Essential LED med det kompakte design passer til en lang række bilmodeller og kan nemt installeres af specialmekanikere.
Anmeldelser
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav