Kompakt alt-i-et design til plug-and-play

Philips Ultinon Essential LED anvender et helt nyt pæredesign, der integrerer førerboksens elektronik i kabinettet, så der er mere plads til lyskilden i forlygten og dermed mulighed for nem montering. Nyd plug-and-play-oplevelsen: Designet i ét stykke gør det nemt at tage centerringen ud fra toppen uden at skrue den af. Philips Ultinon Essential LED med det kompakte design passer til en lang række bilmodeller og kan nemt installeres af specialmekanikere.