Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for din sikkerhed. For at undgå kollisioner skal andre personer vide, hvad du laver. Og når dårligt vejr reducerer udsynet, bliver behovet for klar og dynamisk signalering endnu større. Philips Ultinon Pro6000 LED-signallyskilder giver dig en klar dagslyseffekt plus op til 6000 K til placering og indvendig belysning. Din bil siger meget om dig, så sæt et stilfuldt præg med Philips LED-signallyskilder.