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Udgået

Ultinon Pro3000 SISignalpære til biler

11961U30CWB2

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Hvis du vil køre med stil, skal du opgradere til Philips Ultinon Pro3000 LED-positionslys [˜W5W]. De er kraftige som dagslys og ser godt ud, så du kan signalere sikkert og stilfuldt.
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Holdbar og dynamisk LED-signalering

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  • Pæretype: W5W

  • 12 V, 6.000 K dagslyseffekt

  • Avanceret system til køretøjer

  • Antal pærer: 2

Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for din sikkerhed. For at undgå kollisioner skal andre vide, hvad du gør. Og når dårligt vejr reducerer udsynet, bliver behovet for klar og dynamisk signalering endnu større. Philips Ultinon Pro3000 LED-signallyskilder giver dig en klar dagslyseffekt samt op til 6.000 K til positions- og kabinebelysning. Din bil siger meget om dig, så sæt et stilfuldt præg på den med Philips LED-signallyskilder.

Optimeret til forbedret synlighed

Uanset om det er til parkeringslys, handskerums-, instrumentbræt- eller bagagerumsbelysning, giver Philips Ultinon Pro3000 LED dig ensartet lysfordeling. Den brede vinkel sikrer, at lyset projiceres, hvor du har brug for det.

Nemme at montere og kompatible med mange bilmodeller

Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro3000 leveres med standardhætter, så udskiftning foregår nemt og hurtigt.

Tekniske specifikationer

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