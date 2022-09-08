Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for din sikkerhed. For at undgå kollisioner skal andre vide, hvad du gør. Og når dårligt vejr reducerer udsynet, bliver behovet for klar og dynamisk signalering endnu større. Philips Ultinon Pro3000 LED-signallyskilder giver dig en klar dagslyseffekt samt op til 6.000 K til positions- og kabinebelysning. Din bil siger meget om dig, så sæt et stilfuldt præg på den med Philips LED-signallyskilder.