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Udgået
11961U30CWB2
Pæretype: W5W
12 V, 6.000 K dagslyseffekt
Avanceret system til køretøjer
Antal pærer: 2
Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for din sikkerhed. For at undgå kollisioner skal andre vide, hvad du gør. Og når dårligt vejr reducerer udsynet, bliver behovet for klar og dynamisk signalering endnu større. Philips Ultinon Pro3000 LED-signallyskilder giver dig en klar dagslyseffekt samt op til 6.000 K til positions- og kabinebelysning. Din bil siger meget om dig, så sæt et stilfuldt præg på den med Philips LED-signallyskilder.
Uanset om det er til parkeringslys, handskerums-, instrumentbræt- eller bagagerumsbelysning, giver Philips Ultinon Pro3000 LED dig ensartet lysfordeling. Den brede vinkel sikrer, at lyset projiceres, hvor du har brug for det.
Nyd plug-and-play-oplevelsen: Philips Ultinon Pro3000 leveres med standardhætter, så udskiftning foregår nemt og hurtigt.
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