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  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

Udgået

WhiteVisionlyskilde til bilforlygter

12336WHVB1

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
Philips WhiteVision-lyskilder føjer et intenst, hvidt xenon-look til din bils forlygter, så du får en god køreoplevelse om natten. Den øgede lysstyrke med 60 % hvidere lys gør WhiteVision til en perfekt kombination af stil og sikkerhed.
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Intens, hvid xenon-effekt

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

  • Lyskildetype: H3

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 55 W

  • Styling

100 % lovligt at bruge på vejene, 100 % intenst hvidt lys

WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.

En førsteklasses køreoplevelse med intens hvid xenon-effekt

Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.

Klassens bedste levetid for forøget køreglæde

Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I forhold til almindelige halogenlyskilder

  2. Anvendes forskelligt alt efter lyskildetype