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Udgået
12336WHVB1
Lyskildetype: H3
Pakke med 1 stk.
12 V, 55 W
Styling
WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.
Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.
Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)
Anmeldelser
I forhold til almindelige halogenlyskilder
Anvendes forskelligt alt efter lyskildetype