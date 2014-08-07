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  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys

Udgået

ColorVisionBlå auto-forlygtepære

12342CVPBS2

4.3
| (4) Anmeldelser
Lav om på stilen med lys
ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.
Se alle fordele

Tilføj et strejf af farve

Lav om på stilen med lys

  • Lyskildetype: H4

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 60/55 W

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

4

Anmeldelser

2
1

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

18/07/2014

Nederland

Nederland

Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal

Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

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