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Udgået
Lav om på stilen med lys
ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.
Lyskildetype: H4
Pakke med 2 stk.
12 V, 60/55 W
Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive
Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.
ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.
3.8
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
StefWV87
13/03/2017
Nederland
Leuk effect, jammer van de korte levensduur
Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Philemon84
08/08/2014
Nederland
Weer even iets anders
Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Luna01
21/07/2014
Nederland
Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten
De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp