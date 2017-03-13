ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af emballage
  • Enkelt produktbillede
  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af emballage

Udgået

ColorVisionLilla auto-forlygtepære

12342CVPPS2

3.8

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Lav om på stilen med lys

ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Se alle fordele

Tilføj et strejf af farve

Lav om på stilen med lys

  • Lyskildetype: H4

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 60/55 W

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
2
1

13/03/2017

Nederland

Nederland

Leuk effect, jammer van de korte levensduur

Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

08/08/2014

Nederland

Nederland

Weer even iets anders

Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

21/07/2014

Nederland

Nederland

Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten

De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.