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Udgået
Lyskildetype: H4
Pakke med 2 stk.
12 V, 60/55 W
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Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.
ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Mireille0
05/08/2014
Nederland
Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.
De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp