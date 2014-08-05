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  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys

Udgået

ColorVisionGul forlygtepære til bilen

12342CVPYS2

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Lav om på stilen med lys
ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.
Se alle fordele

Tilføj et strejf af farve

Lav om på stilen med lys

  • Lyskildetype: H4

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 60/55 W

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

05/08/2014

Nederland

Nederland

Dit product geeft een subtiele kleur en veel beter zicht.

De lampen geven een subtiele gele/warme gloed, en het licht is veel helderder dan mijn oude verlichting! Daardoor heb je in de auto vele beter zicht, zonder daarbij de tegenliggers te verblinden. Ik gebruik de lampen in mijn Volkswagen Polo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12342CVPYS2 Gele autolamp

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