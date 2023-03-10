ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert
  • Føl dig sikker, kør sikkert

VisionMore vision

12342PRB1

4.5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Føl dig sikker, kør sikkert
Med 30 % bedre udsyn i forhold til en standardbilpære sikrer Vision-forlygtepærerne en fremragende lysstråle til en yderst konkurrencedygtig pris med original udstyrskvalitet, som giver større sikkerhed og komfort.
Se alle fordele

Op til 30 % bedre udsyn sammenlignet med en standardpære

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Pæretype: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Op til 30% bedre udsyn

  • Mest valuta for pengene

  • Antal pærer: 1

Vision-lyskilder projicerer længere lysstråler end standardlyskilder

Vision-lyskilder projicerer længere lysstråler end standardlyskilder

Vores belysningsløsninger udsender en kraftig og præcis lysstråle med maksimal udgangseffekt. Vi producerer altid de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores kvalitetslys en dag kan redde liv

Trafiksikkerhed handler om at se og blive set

Trafiksikkerhed handler om at se og blive set

Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

10/03/2023

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Fordele

scherp en helder licht

Ulemper

geen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRB1 Meer zicht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRB1 Meer zicht

19/09/2011

Nederland

Nederland

Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid

Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRB1 Meer zicht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRB1 Meer zicht

18/04/2013

Deutschland

Deutschland

Solide Fahrzeugbeleuchtung

Seit Jahren nutze ich Lampen der Marke Phillips. Da ich auch tagsüber mit Licht fahre und vorher die Night Guide nutzte, musste ich diese öfter wechseln, weil halt die höhere Leistng bei vielen Einsatzstunden ihren Tribut fordert. Als Ersatz hatte ich die Vision-Lampe. Was soll ich sagen: auch wenn's "nur" 30 % mehr Leuchtkraft ist, aber es ist mehr Leuchtkraft. Die Lampe leuchtet die Fahrbahn angemessen bis gut aus (je nach Asphaltbelag) und sie hat doch eine längere Lebensdauer - das Ganze zu einem unschlagbarem Preis. Sie wurde von mir zu Anfang als Ersatzlampe genutzt, aber seit fast einem Jahr nutze ich die Lampe ausschließlich! Somit gilt: Für Vielfahrer die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren und trotzdem auch bei Nacht/schlechtem Wetter gut sehen wollen führ kein Weg an der Vision vorbei! Überzeugendes Produkt...auch wenn ich sie wohl so schnell nicht brauchen werde, ABER im Kofferraum liegen schon die Vision-Ersatzbirnen. :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRB1 Mehr Sicht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 12342PRB1 Mehr Sicht

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.