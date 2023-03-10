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Pæretype: H4
12 V, 60/55 W
Op til 30% bedre udsyn
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Antal pærer: 1
Vores belysningsløsninger udsender en kraftig og præcis lysstråle med maksimal udgangseffekt. Vi producerer altid de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores kvalitetslys en dag kan redde liv
Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Bekræftet køber
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Fordele
scherp en helder licht
Ulemper
geen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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gargamel70
18/04/2013
Deutschland
Solide Fahrzeugbeleuchtung
Seit Jahren nutze ich Lampen der Marke Phillips. Da ich auch tagsüber mit Licht fahre und vorher die Night Guide nutzte, musste ich diese öfter wechseln, weil halt die höhere Leistng bei vielen Einsatzstunden ihren Tribut fordert. Als Ersatz hatte ich die Vision-Lampe. Was soll ich sagen: auch wenn's "nur" 30 % mehr Leuchtkraft ist, aber es ist mehr Leuchtkraft. Die Lampe leuchtet die Fahrbahn angemessen bis gut aus (je nach Asphaltbelag) und sie hat doch eine längere Lebensdauer - das Ganze zu einem unschlagbarem Preis. Sie wurde von mir zu Anfang als Ersatzlampe genutzt, aber seit fast einem Jahr nutze ich die Lampe ausschließlich! Somit gilt: Für Vielfahrer die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren und trotzdem auch bei Nacht/schlechtem Wetter gut sehen wollen führ kein Weg an der Vision vorbei! Überzeugendes Produkt...auch wenn ich sie wohl so schnell nicht brauchen werde, ABER im Kofferraum liegen schon die Vision-Ersatzbirnen. :-)
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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