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Udgået
12342RVS2
Lyskildetype: H4
Pakke med 2 stk.
12 V, 60/55 W
Ved kørsel om natten har du brug for den allerbedste sigtbarhed. Jo længere du kan se klart, jo hurtigere når du at reagere på det, der dukker op på vejen. Philips RacingVision forlygter øger sigtbarheden med op til 150 % større lysstyrke. Du opdager forhindringer på vejen tidligere end med andre og mindre kraftige halogenlamper. Således opnår du en mere sikker og behagelig tur.
Med bedre, klarere lygter klarer du dig bedre på vejen. Med dens optimerede glødetrådsgeometri med høj præcision, en gasfyldning under højtryk på op til 13 bar, avanceret krombelægning og UV-Quartz-glas af høj kvalitet sætter Philips RacingVision lyskilder en ny standard inden for lys til biler. Disse lyskilder, der er udviklet med henblik på ydeevne og sigtbarhed, giver mulighed for en mere afslappet, kontrolleret og sjov køreoplevelse.
Bilister med en sportslig kørestil forventer mere effektivitet af deres biler. Med op til 150 % større lysstyrke på vejen er Philips RacingVision typegodkendt til at kunne give dig sjove oplevelser i terrænet og på vejen.
2.5
ud af 5
8
Anmeldelser
farubel
20/07/2018
België
Philips RacingVision koplamp auto
super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Weingaertner13
15/11/2016
Österreich
Bekræftet køber
Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,
Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Tensa
18/07/2017
Italia
Bekræftet køber
mi aspettavo di meglio
qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto