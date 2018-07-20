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  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.

Udgået

RacingVisionlyskilde til forlygter

12342RVS2

2.5
| (8) Anmeldelser
Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
Philips RacingVision lyskilder til bilen er det perfekte valg til passionerede bilister. Med en utrolig ydeevne på op til 150 % højere lysstyrke vil du være i stand til at reagere hurtigere for en mere sikker og interessant køreoplevelse.
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Tag dine lyskilder og din kørsel til grænsen

Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.

  • Lyskildetype: H4

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 60/55 W

Se længere, og reager hurtigere, med op til 150 % mere lysstyrke

Ved kørsel om natten har du brug for den allerbedste sigtbarhed. Jo længere du kan se klart, jo hurtigere når du at reagere på det, der dukker op på vejen. Philips RacingVision forlygter øger sigtbarheden med op til 150 % større lysstyrke. Du opdager forhindringer på vejen tidligere end med andre og mindre kraftige halogenlamper. Således opnår du en mere sikker og behagelig tur.

En af de klareste lyskilder, der giver en fantastisk lysstyrke

Med bedre, klarere lygter klarer du dig bedre på vejen. Med dens optimerede glødetrådsgeometri med høj præcision, en gasfyldning under højtryk på op til 13 bar, avanceret krombelægning og UV-Quartz-glas af høj kvalitet sætter Philips RacingVision lyskilder en ny standard inden for lys til biler. Disse lyskilder, der er udviklet med henblik på ydeevne og sigtbarhed, giver mulighed for en mere afslappet, kontrolleret og sjov køreoplevelse.

Klarere lys til bilister med en sportslig kørestil

Bilister med en sportslig kørestil forventer mere effektivitet af deres biler. Med op til 150 % større lysstyrke på vejen er Philips RacingVision typegodkendt til at kunne give dig sjove oplevelser i terrænet og på vejen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

8

Anmeldelser

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

15/11/2016

Österreich

Österreich

Bekræftet køber

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

18/07/2017

Italia

Italia

Bekræftet køber

mi aspettavo di meglio

qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

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