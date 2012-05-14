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VisionPlusStørre sikkerhed og komfort

12342VPB1

3.9
| (7) Anmeldelser
Føl dig sikker, kør sikkert
Philips VisionPlus-forlygtepærer giver 60 % bedre udsyn, så bilister kan se længere frem og opnå større sikkerhed og komfort. VisionPlus leverer fremragende ydeevne og værdi for pengene og er det rette valg til nutidens kræsne bilister.
Se alle fordele

Op til 60 % bedre udsyn: Hurtigere reaktioner redder liv

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Pæretype: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Op til 60% bedre udsyn

  • Robust pære til biler

  • Antal pærer: 1

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

7

Anmeldelser

4
3
2

14/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

AWESOME PRODUCT FOR CAR

ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

21/03/2015

España

España

La mejor H4 del mercado

No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

16/02/2013

Nederland

Nederland

uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst

lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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