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12342VPB1
Pæretype: H4
12 V, 60/55 W
Op til 60% bedre udsyn
Robust pære til biler
Antal pærer: 1
Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.
Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys
Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys
3.9
ud af 5
7
Anmeldelser
DILLU8786
14/05/2012
United Kingdom
AWESOME PRODUCT FOR CAR
ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Raimon
21/03/2015
España
La mejor H4 del mercado
No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Jandejong
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort