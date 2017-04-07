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  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

Udgået

WhiteVisionlyskilde til bilforlygter

12342WHVB1

3.4
| (5) Anmeldelser
Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
Philips WhiteVision-lyskilder føjer et intenst, hvidt xenon-look til din bils forlygter, så du får en god køreoplevelse om natten. Den øgede lysstyrke med 60 % hvidere lys gør WhiteVision til en perfekt kombination af stil og sikkerhed.
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Intens, hvid xenon-effekt

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

  • Lyskildetype: H4

  • Pakke med 1 stk.

  • 12 V, 60/55 W

  • Styling

100 % lovligt at bruge på vejene, 100 % intenst hvidt lys

WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.

En førsteklasses køreoplevelse med intens hvid xenon-effekt

Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.

Klassens bedste levetid for forøget køreglæde

Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.4

ud af 5

5

Anmeldelser

2

07/04/2017

Nederland

Nederland

Gewoon goed

Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

15/01/2017

España

España

Las mas blancas que he probado

He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

25/11/2014

España

España

Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete

Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. I forhold til almindelige halogenlyskilder

  2. Anvendes forskelligt alt efter lyskildetype