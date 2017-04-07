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Udgået
12342WHVB1
Lyskildetype: H4
Pakke med 1 stk.
12 V, 60/55 W
Styling
WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.
Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.
Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)
3.4
ud af 5
5
Anmeldelser
Willempieces
07/04/2017
Nederland
Gewoon goed
Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen
Toño57
15/01/2017
España
Las mas blancas que he probado
He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
salvi
25/11/2014
España
Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete
Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
I forhold til almindelige halogenlyskilder
Anvendes forskelligt alt efter lyskildetype