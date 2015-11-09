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Udgået
12342WHVSM
Lyskildetype: H4
Pakke med 2+2 stk.
12 V, 60/55 W
w5w-positionslyskilder medfølger
Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.
WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.
Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)
3.0
ud af 5
8
Anmeldelser
Jarppi
09/11/2015
Suomi
Nimensä veroinen tuote
Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo
matwra
30/04/2015
Italia
Ottime, coprono bene gli angoli
Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
beppe94
28/03/2015
Italia
pubblicità corrispondente alla realtà!
montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto