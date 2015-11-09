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  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
  • Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

Udgået

WhiteVisionlyskilde til forlygter

12342WHVSM

3
| (8) Anmeldelser
Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv
Philips WhiteVision-lyskilder føjer et intenst, hvidt xenon-look til din bils forlygter, så du får en god køreoplevelse om natten. Den øgede lysstyrke med 60 % hvidere lys gør WhiteVision til en perfekt kombination af stil og sikkerhed.
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Intens, hvid xenon-effekt

Sikkerhed har aldrig før været så attraktiv

  • Lyskildetype: H4

  • Pakke med 2+2 stk.

  • 12 V, 60/55 W

  • w5w-positionslyskilder medfølger

En førsteklasses køreoplevelse med intens hvid xenon-effekt

Philips WhiteVision-lyskilder klarer sig bedre end andre blå autolyskilder på markedet og er det helt rigtige valg for chauffører, der ønsker at køre med stil, uden at det bringer sikkerheden i fare. Med en høj farvetemperatur og en elegant hvid hætte er WhiteVision den ultimative opgradering til dine forlygter. Philips' patenterede 3. generations belægningsteknologi er et revolutionerende mesterværk, der gør WhiteVision til den første lyskilde med et virkelig hvidt lys.

100 % lovligt at bruge på vejene, 100 % intenst hvidt lys

WhiteVision er ECE-certificeret og det første intense hvide lys, der er lovligt at bruge på vejene. Det giver dig den ultimative synlighed, uden at det sætter sikkerheden i fare ved at blænde bilen foran.

Klassens bedste levetid for forøget køreglæde

Philips WhiteVision-lyskilder (tilgængelig i H1, H3, H4, H7, HB3) er designet til at holde. De tilbyder dig en lang og pålidelig levetid på 450 timer*. Det er betydeligt højere end konkurrerende tilbud. Dette resulterer i færre udskiftninger og mere værdi for pengene. (*H4 og H7 testet ved en standardspænding på 13,2 V)

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

8

Anmeldelser

4

09/11/2015

Suomi

Suomi

Nimensä veroinen tuote

Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

30/04/2015

Italia

Italia

Ottime, coprono bene gli angoli

Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

28/03/2015

Italia

Italia

pubblicità corrispondente alla realtà!

montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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