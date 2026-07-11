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  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
  • Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed

X-tremeVision Pro150Ydeevne og levetid

12362XVPB1

3.8
| (256) Anmeldelser
Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed
Philips X-tremeVision Pro150 kombinerer høj lysstyrke med en levetid, der ikke tidligere er set for en så højtydende pære, for at give bilister og passagerer en sigtbarhed, der gør dem endnu mere sikre i trafikken.
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Den bedste kombination af høj ydeevne og levetid

Enestående lysstyrke for ekstra sikkerhed

  • Pæretype: H11

  • 12 V, 55 W

  • Op til 150% kraftigere lys

  • Op til 400 timer

  • Antal pærer: 1

Se mere for at køre sikkert

Med Philips X-tremeVision Pro150 får du op til 150 % kraftigere lys¹. Kør hjem til dem, du holder af, i sikker forvisning om, at du kan se tydeligt selv i mørke og under dårlige vejrforhold. Avanceret glødetrådsdesign giver større præcision og luminans for bedre oplysning af vejen, mens den nye Diamond Precision-kvartsglasteknologi sikrer klarere lysstyrke.

Op til 450 timers brug med en højtydende lyskilde(3)

Den nye produktionsteknik til Philips Diamond Precision-kvartsglasset øger lysgennemstrømningen og giver større modstand mod varmechok og tryk. En skræddersyet sammensætning af ædelgasser beskytter glødetråden yderligere mod aldring. Det betyder større lysstyrke og en længere levetid på op til 450 timer (refererer til H7; H11: 400 timer), hvilket sandsynligvis er den længste tid for en lyskilde med den styrke.

Giv dig selv mere tid til at få øje på og undgå farer

Philips X-tremeVision Pro150 kan lyse op til 70 meter længere(2) frem på vejen og giver dig derfor bedre mulighed for at reagere på potentielt farlige situationer. En længere sikkerhedsafstand gør køreturen mere sikker for dig selv og dine passagerer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 1 Lysstyrke sammenlignet med lovens mindstekrav.

  2. 2 Den yderligere sikkerhedsafstand er en sammenligning mellem strålelængden og den afledte minimumværdi i henhold til ECE-regulativet baseret på 1 lux. Længste afstand fra bilen.

  3. 3 Gælder for brug af nærlys, er anderledes for tågelys