ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt

LongLife EcoVisionLængere levetid

12496LLECOCP

Kør forsigtigt
Træt af at udskifte dine forlygtepærer hele tiden? Med længere levetid for en bilpære er Philips LongLife EcoVision perfekt til bilister, som ønsker at minimere vedligeholdelsen af deres køretøjer.
Se alle fordele

Længere levetid, færre udskiftninger

Kør forsigtigt

  • Pæretype: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • Lang levetid, mindre udskiftning

  • Robust pære

  • Antal pærer: 10

Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden

Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden

Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.

Mange større bilfabrikanter vælger Philips.

Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lyskilder til bilindustrien og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard på moderne biler. I dag er hver anden bil i Europa og hver tredje bil på verdensplan udstyret med lyskilder fra Philips.

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.