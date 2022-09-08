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12496LLECOCP
Pæretype: PY21W
12 V, 21 W
Lang levetid, mindre udskiftning
Robust pære
Antal pærer: 10
Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.
Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lyskilder til bilindustrien og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard på moderne biler. I dag er hver anden bil i Europa og hver tredje bil på verdensplan udstyret med lyskilder fra Philips.
Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes parvis for at få symmetrisk lys
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