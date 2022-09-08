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VisionPlusStørre sikkerhed og komfort

12499VPB2

Føl dig sikker, kør sikkert
VisionPlus-lyskilder producerer en kraftigere lyseffekt sammenlignet med en tilsvarende standardlyskilde. VisionPlus er det højtydende valg for sikkerhedsbevidste førere. Med dens høje ydeevne og fremragende værdi er den det rigtige valg for krævende førere.
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Overlegen kvalitet med forbedret synlighed

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Pæretype: P21/5W

  • 12 V, 21/5 W

  • Op til 60% bedre udsyn

  • Robust pære til biler

  • Antal pærer: 2

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion? Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter, forreste blinklys, blinklys på siden, bageste blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter, nummerpladelys, bageste positions-/parkeringslys og indre lys

Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden

Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden

Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.

Tekniske specifikationer

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