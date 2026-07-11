ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt
  • Kør forsigtigt

LongLife EcoVisionLængere levetid

12644LLC1

3.8
| (256) Anmeldelser
Kør forsigtigt
Philips LongLife EcoVision-forlygtepærer holder meget længere end almindelige pærer. Dette gør dem til det naturlige valg for bilister, der ønsker at minimere vedligeholdelsen af deres køretøjer.
Se alle fordele

Længere levetid, færre udskiftninger

Kør forsigtigt

  • Pæretype: H19

  • 12 V, 60/55 W

  • Lang levetid, mindre udskiftning

  • Robust pære

  • Antal pærer: 1

Intet behov for udskiftning i op til 1500 timer

Det er materialerne i høj kvalitet og det robuste glødetrådsdesign, der gør, at Philips LongLife EcoVision-lamper holder op til 1500 timer. Det betyder mindre tid til udskiftning af brugte lyspærer, hvilket minimerer vedligeholdelsen. Deres holdbarhed gør også Philips LongLife EcoVision-lamper ideelle til biler med højspænding.

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkter er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. LongLife EcoVision er kompatibel med bilmodeller af kendte mærker som f.eks. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se vejledningen til produktvalg for at få yderligere oplysninger.

Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer, luftfugtighed og vibration, hvorved risikoen for eksplosion fjernes. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650º C og glas 800º C) kan modstå voldsomme termiske chok. Med et højere tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere et kraftigere lys.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.