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12644LLC1
Pæretype: H19
12 V, 60/55 W
Lang levetid, mindre udskiftning
Robust pære
Antal pærer: 1
Det er materialerne i høj kvalitet og det robuste glødetrådsdesign, der gør, at Philips LongLife EcoVision-lamper holder op til 1500 timer. Det betyder mindre tid til udskiftning af brugte lyspærer, hvilket minimerer vedligeholdelsen. Deres holdbarhed gør også Philips LongLife EcoVision-lamper ideelle til biler med højspænding.
De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkter er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. LongLife EcoVision er kompatibel med bilmodeller af kendte mærker som f.eks. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se vejledningen til produktvalg for at få yderligere oplysninger.
UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer, luftfugtighed og vibration, hvorved risikoen for eksplosion fjernes. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650º C og glas 800º C) kan modstå voldsomme termiske chok. Med et højere tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere et kraftigere lys.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling