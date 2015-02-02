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Udgået
12764X2
LED-AMB [~PY21W] +CANbus
Antal lyskilder: 2
12 V, kraftigt gul
Avanceret system til bilbranchen
Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for sikkerheden. For at undgå sammenstød har andre mennesker brug for at vide, hvad du laver. Når dårlige vejrforhold forringer sigtbarheden, bliver behovet for en tydelig og levende signalering endnu vigtigere. Philips X-tremeUltinon LED-lyskilder giver en klar dagslyseffekt og op til 6000 K til baklygter og positionslys. Med mere intense farver til brug ved sving og standsning, LED-lys, der tænder med det samme, og retningsbestemt lys, giver du andre bilister afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.
Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.
Philips LED-blinklys har en levende gul farvegengivelse, som gør dine hensigter tydelige for den omgivende trafik. Den kraftige gule farve giver større sikkerhed for dig selv og andre trafikanter.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Denis
02/02/2015
Italia
Mi aspettavo di più....
La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto
It er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.