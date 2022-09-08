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  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
  • Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.

Udgået

Vision LEDKabine- og signallyskilde

127916000KX2

Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.
Giver en stilfuld kørsel takket være signallys med kraftige farver. Philips Vision LED T10 kabine- og positionslygter med op til 6000 K dagslyseffekt er klare og ser godt ud, så du kan signalere sikkert og med stil.
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Holdbar LED-kvalitet

Tydelige signaler. Stilfuld kørsel.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Antal lyskilder: 2

  • 12 V, 6000 K dagslyseffekt

  • Få oplevelsen af mere lys

Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den indvendige og udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lygter til udvendig signalering.

Tydeligere signaler giver øget sikkerhed

Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at du signalerer bilens tilsigtede bevægelse. For at undgå kollisioner et det vigtigt, at andre mennesker ved, hvad du laver. Et tydeligt signallys sikrer, at du bliver set og øger sikkerheden. Uanset om du bakker, holder stille eller standser, så sørger Philips Vision LED-signallygter for den ydeevne, du behøver for at give andre trafikanter den afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.

Holdbar og langvarig LED-belysning

Du vil have tydelige og stilfulde billygter. Men du gider ikke hele tiden at udskifte defekte pærer. Det er en stor svaghed ved almindelige lygter: Jo stærkere lys, jo kortere er levetiden. Med samme lysstyrke holder LED'er længere, og Philips Vision LED-lygter er ekstra modstandsdygtige over for varme og vibrationer, hvilket gør dem til det perfekte valg til lang brugstid med en levetid på op til 8 år.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.