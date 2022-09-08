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Udgået
127916000KX2
LED-T10 [~W5W]
Antal lyskilder: 2
12 V, 6000 K dagslyseffekt
Få oplevelsen af mere lys
Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den indvendige og udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lygter til udvendig signalering.
Det er af afgørende betydning for sikkerheden, at du signalerer bilens tilsigtede bevægelse. For at undgå kollisioner et det vigtigt, at andre mennesker ved, hvad du laver. Et tydeligt signallys sikrer, at du bliver set og øger sikkerheden. Uanset om du bakker, holder stille eller standser, så sørger Philips Vision LED-signallygter for den ydeevne, du behøver for at give andre trafikanter den afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.
Du vil have tydelige og stilfulde billygter. Men du gider ikke hele tiden at udskifte defekte pærer. Det er en stor svaghed ved almindelige lygter: Jo stærkere lys, jo kortere er levetiden. Med samme lysstyrke holder LED'er længere, og Philips Vision LED-lygter er ekstra modstandsdygtige over for varme og vibrationer, hvilket gør dem til det perfekte valg til lang brugstid med en levetid på op til 8 år.
Anmeldelser
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.