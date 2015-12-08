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Pæretype: W5W
12 V, 6000 K dagslyseffekt
CeraLight-ydeevne
Antal pærer: 2
Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for sikkerheden. For at undgå sammenstød har andre mennesker brug for at vide, hvad du laver. Når dårlige vejrforhold forringer sigtbarheden, bliver behovet for en tydelig og levende signalering endnu vigtigere. Philips X-tremeUltinon LED-lyskilder giver en klar dagslyseffekt og op til 6000 K til baklygterne og 8000 K til positionslyset. Med mere intense farver til brug ved sving og standsning, LED-lys, der tænder med det samme, og retningsbestemt lys, giver du andre bilister afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.
Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.
Philips CeraLight-teknologi er et unikt, patenteret og keramisk baseret kabinet, der er designet til at isolere LED-komponenter fra varme- og vibrationsskader. Denne nyskabelse beskytter lyset mod for tidlig defekt. En T10-pære udstyret med CeraLight er bygget til at holde, hvilket giver bilister en mere holdbar lyskilde.
4.5
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Enrico666
08/12/2015
Deutschland
Kaufempfehlung
Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb
Fusale
15/07/2020
Italia
PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO
Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!
Fordele
luminosità e funzionamento
Ulemper
nessuno
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione
gueshcls
18/03/2016
France
parfait
Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.