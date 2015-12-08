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X-tremeUltinon LEDKabine- og signalpære til biler

127996000KX2

4.5
| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Klarere og mere elegant
Skift til de klare Philips X-tremeUltinon LED T10 kabine- og positionslys, der giver en sikker og moderne kørsel. De er kraftige, præcise og ser godt ud, så du kan køre sikkert og med stil. Keramisk fatning sikrer varmebestandighed.
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Stærk, holdbar og dynamisk LED-signalering

Klarere og mere elegant

  • Pæretype: W5W

  • 12 V, 6000 K dagslyseffekt

  • CeraLight-ydeevne

  • Antal pærer: 2

Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for sikkerheden. For at undgå sammenstød har andre mennesker brug for at vide, hvad du laver. Når dårlige vejrforhold forringer sigtbarheden, bliver behovet for en tydelig og levende signalering endnu vigtigere. Philips X-tremeUltinon LED-lyskilder giver en klar dagslyseffekt og op til 6000 K til baklygterne og 8000 K til positionslyset. Med mere intense farver til brug ved sving og standsning, LED-lys, der tænder med det samme, og retningsbestemt lys, giver du andre bilister afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.

Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.

Keramisk CeraLight-varme- og vibrationsbeskyttelse

Philips CeraLight-teknologi er et unikt, patenteret og keramisk baseret kabinet, der er designet til at isolere LED-komponenter fra varme- og vibrationsskader. Denne nyskabelse beskytter lyset mod for tidlig defekt. En T10-pære udstyret med CeraLight er bygget til at holde, hvilket giver bilister en mere holdbar lyskilde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2
1

08/12/2015

Deutschland

Deutschland

Kaufempfehlung

Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb

15/07/2020

Italia

Italia

PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO

Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!

Fordele

luminosità e funzionamento

Ulemper

nessuno

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione

18/03/2016

France

France

parfait

Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.