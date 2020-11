Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Dit behov og din smag for lys kan variere afhængigt af anvendelsesformålet. Til bilens kabine kan du vælge mellem en række Philips Vision LED-lyskilder for at få større lysstyrke. Vælg en behagelig varm hvid på 4000 Kelvin. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så sørg gør et stilfuldt udtryk med Philips LED-kabinelys.