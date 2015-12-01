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  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
  • Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed

Udgået

DayLightGuidePermanent LED-kørelys

12825WLEDX1

4.6
| (18) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed
Den nye generation af kraftfulde Luxeon LED-kørelys forbedrer din sikkerhed og stil på vejene, så dit udsyn forbedres både om dagen og om natten.
Se alle fordele

til sikker og stilfuld kørsel

Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal synlighed

  • DayLight Guide

  • 12 V

  • 15 W

Smart clip-on-system

Smart clip-on-system

Enkel installation med smart clip-on-system. Installer beslagene i alle hulrum, og klik blot modulerne på plads. Modulerne låser tæt sammen, og er fri for tyveri.

Kan lysdæmpes: forbliver tændt både dag og nat

Kan lysdæmpes: forbliver tændt både dag og nat

Vores kørelysløsning forbliver tændt dag og nat. I løbet af dagen gør LED-kørelyset bilerne mere synlige, så de bliver set hurtigere af førerne af andre biler eller af fodgængere, der går i den modsatte retning. Samlet set forøger dette trafiksikkerheden. Systemet dæmpes automatisk om natten.

Aluminiumskabinet i høj kvalitet

Aluminiumskabinet i høj kvalitet

Det robuste kabinet af aluminium i høj kvalitet forhindrer rust og er vejrbestandigt: Vand, salt, sand og støv har ikke en chance. Resultatet er lang levetid og ingen vedligeholdelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

18

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

3
2

01/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Fantastic DRL's

Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

03/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product.

Easy to fit, look really good. Really really pleased.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

21/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Have just had these lights fitted to my Toyota RAV4 by an Auto Electrician. Took just under 2 hours, wiring straightforward and fitting brackets in Grille at same height as Fog Lights also straight forward and looks as if they were factory fitted. Dimming etc. works as it should, no extra switches or modules needed. Very pleased with finished result and performance of lights, quite bright, especially in the dark. Car is a dark Grey so think these will be a good safety feature especially at dusk or dawn. Can recommend to any car owner.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.