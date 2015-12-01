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Udgået
DayLight Guide
12 V
15 W
Enkel installation med smart clip-on-system. Installer beslagene i alle hulrum, og klik blot modulerne på plads. Modulerne låser tæt sammen, og er fri for tyveri.
Vores kørelysløsning forbliver tændt dag og nat. I løbet af dagen gør LED-kørelyset bilerne mere synlige, så de bliver set hurtigere af førerne af andre biler eller af fodgængere, der går i den modsatte retning. Samlet set forøger dette trafiksikkerheden. Systemet dæmpes automatisk om natten.
Det robuste kabinet af aluminium i høj kvalitet forhindrer rust og er vejrbestandigt: Vand, salt, sand og støv har ikke en chance. Resultatet er lang levetid og ingen vedligeholdelse.
4.6
ud af 5
18
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Doney
01/12/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
Fantastic DRL's
Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Fire26662
03/07/2015
United Kingdom
Excellent product.
Easy to fit, look really good. Really really pleased.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
phil36
21/03/2015
United Kingdom
Great Product
Have just had these lights fitted to my Toyota RAV4 by an Auto Electrician. Took just under 2 hours, wiring straightforward and fitting brackets in Grille at same height as Fog Lights also straight forward and looks as if they were factory fitted. Dimming etc. works as it should, no extra switches or modules needed. Very pleased with finished result and performance of lights, quite bright, especially in the dark. Car is a dark Grey so think these will be a good safety feature especially at dusk or dawn. Can recommend to any car owner.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights