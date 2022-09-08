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Udgået

X-tremeUltinon LEDLyskilde til biler

12898RX2

Klarere og mere elegant
For at opnå en sikker og moderne kørsel skiftes til de kraftige, røde Philips X-tremeUltinon LED-bremselygter [~P21W]. De er kraftige, præcise og ser godt ud, så du kan signalere sikkert og stilfuldt.
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Stærk, holdbar og dynamisk LED-signalering

Klarere og mere elegant

  • LED-RED [~P21W]

  • Antal lyskilder: 2

  • 12 V, kraftigt rød

  • Avanceret system til bilbranchen

Signaler din hensigt med klarere udvendig belysning

Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for sikkerheden. For at undgå sammenstød har andre mennesker brug for at vide, hvad du laver. Når dårlige vejrforhold forringer sigtbarheden, bliver behovet for en tydelig og levende signalering endnu vigtigere. Philips X-tremeUltinon LED-lyskilder giver en klar dagslyseffekt og op til 6000 K til baklygter og positionslys. Med mere intense farver til brug ved sving og standsning, LED-lys, der tænder med det samme, og retningsbestemt lys, giver du andre bilister afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.

Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.

Lygter, der tænder med det samme, gør hurtig opbremsning sikker

Glødelamper bruger lang tid på at tænde og nå en optimal ydeevne. LED-lygter tænder derimod "med det samme". Forskellen måles i brøkdele af et sekund. Ved hårde opbremsninger betyder brøkdele af et sekund meget. Ved 100 km/t svarer blot fire tiendedele af et sekunds forskel i reaktionstid til 11 meters ekstra reaktionsafstand – det er ca. 2,5 billængders ekstra tænketid. Med Philips LED-stoplygter ved den bagvedkørende bilist med det samme, når du beslutter dig for at bremse.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.