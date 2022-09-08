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Udgået
12898RX2
LED-RED [~P21W]
Antal lyskilder: 2
12 V, kraftigt rød
Avanceret system til bilbranchen
Signalering af bilens tilsigtede bevægelse er afgørende for sikkerheden. For at undgå sammenstød har andre mennesker brug for at vide, hvad du laver. Når dårlige vejrforhold forringer sigtbarheden, bliver behovet for en tydelig og levende signalering endnu vigtigere. Philips X-tremeUltinon LED-lyskilder giver en klar dagslyseffekt og op til 6000 K til baklygter og positionslys. Med mere intense farver til brug ved sving og standsning, LED-lys, der tænder med det samme, og retningsbestemt lys, giver du andre bilister afgørende ekstra tid til at reagere på dine bevægelser.
Mens hovedformålet med udvendig belysning er at hjælpe dig med at se og blive set, er der ingen grund til, at du ikke samtidig ser godt ud. Hvis du ønsker at opgradere din stil, uden at købe en nyere bil, er en udskiftning af den udvendige belysning med LED-lyskilder en smart måde at bruge pengene. Opgrader den udvendige belysning med en mere intens rød til stoplygterne, en pulserende gul til blinklysene og klart hvidt lys til positions- og baklygterne. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så skab et stilmæssigt udtryk med Philips LED-lyskilder til udvendig signalering.
Glødelamper bruger lang tid på at tænde og nå en optimal ydeevne. LED-lygter tænder derimod "med det samme". Forskellen måles i brøkdele af et sekund. Ved hårde opbremsninger betyder brøkdele af et sekund meget. Ved 100 km/t svarer blot fire tiendedele af et sekunds forskel i reaktionstid til 11 meters ekstra reaktionsafstand – det er ca. 2,5 billængders ekstra tænketid. Med Philips LED-stoplygter ved den bagvedkørende bilist med det samme, når du beslutter dig for at bremse.
Anmeldelser
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.