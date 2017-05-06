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Udgået
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6500 K
Op til 200% kraftigere lys
Avanceret system til bilbranchen
Kørsel i mørke er krævende, så du afhængig af dine forlygter. Udsynet fremad og i periferien er begge vigtige for at forbedre dine køreevner og opnå en mere sikker kørsel. Med en intens, klar lysstråle forbedrer Philips X-tremeUltinon LED-forlygter til biler din sigtbarhed med op til 200 %. Når først du oplever denne dagslysagtige effekt, vil du altid foretrække LED. Jo mere du kan se, jo bedre præsterer du, jo hurtigere reagerer du, og jo mere sikker er du. Så lad ikke mørket vinde, vælg Philips, og kør ud i natten med større selvsikkerhed og kontrol.
Med en farvetemperatur på op til 6500 Kelvin frembringer Philips X-tremeUltinon LED-forlygter baseret på LUXEON-teknologi, der lever op til autobranchens kvalitet, en klar hvid, dagslysagtig lysstråle. Med et klarere udsyn er du bedre i stand til at få øje på forhindringer og finde den perfekte kørelinje. Og da du ikke behøver at overanstrenge øjnene for at se terrænet længere fremme, giver klarer lygter en mere behagelig og spændende natkørsel.
Ligesom øjnene er vinduerne ind til vores sjæl, så siger forlygterne en masse om din bil. Hvis du er ude efter at opgradere din stil uden at skulle købe en nyere bil, er en opgradering af forlygterne en af de smarteste måder at bruge pengene på. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så udtryk din stil med Philips LED-forlygter. I stedet for et gult får du et skarpt, hvidt og moderne lys. For at opnå det eksklusive look vælger smarte bilister den overlegne stil fra Philips LED-forlygter.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.