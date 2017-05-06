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  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
  • Klarere. Hvidere. Stærkere.
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  • Klarere. Hvidere. Stærkere.

Udgået

X-tremeUltinon LEDlyskilde til forlygter

12901HPX2

1
| (1) Anmeldelse
Klarere. Hvidere. Stærkere.
Philips X-tremeUltinon LED [~H4] benytter eksklusiv LUXEON LED med 6500 Kelvin. Vores patenterede SafeBeam-teknologi udsender op til 200 % kraftigere lys, hvor du har brug for det. Solidt konstrueret med avanceret AirFlux-design.
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Klare, hvide LED-forlygter giver et eksklusivt look

Klarere. Hvidere. Stærkere.

  • LED-HL [~H4]

  • 6500 K

  • Op til 200% kraftigere lys

  • Avanceret system til bilbranchen

Få op til 200% kraftigere lys og enestående sigtbarhed

Få op til 200% kraftigere lys og enestående sigtbarhed

Kørsel i mørke er krævende, så du afhængig af dine forlygter. Udsynet fremad og i periferien er begge vigtige for at forbedre dine køreevner og opnå en mere sikker kørsel. Med en intens, klar lysstråle forbedrer Philips X-tremeUltinon LED-forlygter til biler din sigtbarhed med op til 200 %. Når først du oplever denne dagslysagtige effekt, vil du altid foretrække LED. Jo mere du kan se, jo bedre præsterer du, jo hurtigere reagerer du, og jo mere sikker er du. Så lad ikke mørket vinde, vælg Philips, og kør ud i natten med større selvsikkerhed og kontrol.

Op til 6500K for et skarpt hvidt lys

Op til 6500K for et skarpt hvidt lys

Med en farvetemperatur på op til 6500 Kelvin frembringer Philips X-tremeUltinon LED-forlygter baseret på LUXEON-teknologi, der lever op til autobranchens kvalitet, en klar hvid, dagslysagtig lysstråle. Med et klarere udsyn er du bedre i stand til at få øje på forhindringer og finde den perfekte kørelinje. Og da du ikke behøver at overanstrenge øjnene for at se terrænet længere fremme, giver klarer lygter en mere behagelig og spændende natkørsel.

Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Ligesom øjnene er vinduerne ind til vores sjæl, så siger forlygterne en masse om din bil. Hvis du er ude efter at opgradere din stil uden at skulle købe en nyere bil, er en opgradering af forlygterne en af de smarteste måder at bruge pengene på. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så udtryk din stil med Philips LED-forlygter. I stedet for et gult får du et skarpt, hvidt og moderne lys. For at opnå det eksklusive look vælger smarte bilister den overlegne stil fra Philips LED-forlygter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

06/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Cant buy it in uk

Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.