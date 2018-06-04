Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
12972CVPBS2
Lav om på stilen med lys
ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.
Lyskildetype: H7
Pakke med 2 stk.
12 V, 55 W
Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive
Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.
ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.
2.5
ud af 5
2
Anmeldelser
HUMZH
04/06/2018
Suisse
kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!
kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer
Janne
04/12/2014
Sverige
Kvalitet men med dåliga egenskaper
Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil