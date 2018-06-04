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Udgået

ColorVisionBlå auto-forlygtepære

12972CVPBS2

2.5

| (2) Anmeldelser

Lav om på stilen med lys

ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Se alle fordele

Tilføj et strejf af farve

Lav om på stilen med lys

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 55 W

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
3
2

04/06/2018

Suisse

Suisse

kein Xenon, aber viel besser als gedacht !!

kein Xenon, aber viel besser als gedacht, dank dem Sammler zu einer Birnenform !!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPBS2 Fahrzeuglampe für blauen Glanz im Scheinwerfer

04/12/2014

Sverige

Sverige

Kvalitet men med dåliga egenskaper

Den här lampan är kanske bara gjord för helt runda reflektorer. För mina blir inte blå/blåaktiga utom i ett litet, litet område vid lampornas fot. Själva ljuset är marginellt vitare än med standard-H7-lampor men det är definitivt inte tal om någon "xenonlook". Kanske är det så att Philips, som även tillverkar riktiga xenonlampor, inte har någon verklig ambition att erbjuda halogenlampor med riktigt xenonefterliknande ljus. ColorVision känns tyvärr inte som en produkt som håller vad den lovar. Men jag tvivlar inte på kvaliteten beträffande material, tillverkning, hållbarhet etc.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPBS2 Blå strålkastarlampa för bil

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