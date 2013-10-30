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  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys
  • Lav om på stilen med lys

Udgået

ColorVisionGrøn auto-forlygtepære

12972CVPGS2

3
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Lav om på stilen med lys
ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.
Se alle fordele

Tilføj et strejf af farve

Lav om på stilen med lys

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 55 W

En ny belægningsteknologi laver lys om til et strejf af farve

En ny belægningsteknologi laver lys om til et strejf af farve

Ved hjælp af en særlig belægning på pærerne tilføjer Philips ColorVision et strejf af farve, som er i overensstemmelse med europæiske bestemmelser. Dermed kan du tilpasse din bil til dit behov og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
4
2
1

30/10/2013

Deutschland

Deutschland

bedingt zu empfehlen

Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

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