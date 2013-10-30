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Udgået
Lyskildetype: H7
Pakke med 2 stk.
12 V, 55 W
Ved hjælp af en særlig belægning på pærerne tilføjer Philips ColorVision et strejf af farve, som er i overensstemmelse med europæiske bestemmelser. Dermed kan du tilpasse din bil til dit behov og alligevel udsende sikkert hvidt lys.
Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive
Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.
3.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer