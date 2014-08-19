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Udgået

ColorVisionLilla auto-forlygtepære

12972CVPPS2

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Lav om på stilen med lys

ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Se alle fordele

Tilføj et strejf af farve

Lav om på stilen med lys

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 55 W

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på www.philips.com/automotive

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

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