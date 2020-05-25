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  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
  • Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.

Udgået

RacingVisionlyskilde til forlygter

12972RVS2

2.6
| (8) Anmeldelser
Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.
Philips RacingVision lyskilder til bilen er det perfekte valg til passionerede bilister. Med en utrolig ydeevne på op til 150 % højere lysstyrke vil du være i stand til at reagere hurtigere for en mere sikker og interessant køreoplevelse.
Se alle fordele

Tag dine lyskilder og din kørsel til grænsen

Måske den stærkeste lovlige halogenlyskilde nogensinde.

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 55 W

Se længere, og reager hurtigere, med op til 150 % mere lysstyrke

Ved kørsel om natten har du brug for den allerbedste sigtbarhed. Jo længere du kan se klart, jo hurtigere når du at reagere på det, der dukker op på vejen. Philips RacingVision forlygter øger sigtbarheden med op til 150 % større lysstyrke. Du opdager forhindringer på vejen tidligere end med andre og mindre kraftige halogenlamper. Således opnår du en mere sikker og behagelig tur.

En af de klareste lyskilder, der giver en fantastisk lysstyrke

Med bedre, klarere lygter klarer du dig bedre på vejen. Med dens optimerede glødetrådsgeometri med høj præcision, en gasfyldning under højtryk på op til 13 bar, avanceret krombelægning og UV-Quartz-glas af høj kvalitet sætter Philips RacingVision lyskilder en ny standard inden for lys til biler. Disse lyskilder, der er udviklet med henblik på ydeevne og sigtbarhed, giver mulighed for en mere afslappet, kontrolleret og sjov køreoplevelse.

Klarere lys til bilister med en sportslig kørestil

Bilister med en sportslig kørestil forventer mere effektivitet af deres biler. Med op til 150 % større lysstyrke på vejen er Philips RacingVision typegodkendt til at kunne give dig sjove oplevelser i terrænet og på vejen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.6

ud af 5

8

Anmeldelser

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Fordele

Helder wit licht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

19/01/2021

France

France

Bekræftet køber

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Fordele

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Ulemper

Durée de vie limite

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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