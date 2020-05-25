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Udgået
12972RVS2
Lyskildetype: H7
Pakke med 2 stk.
12 V, 55 W
Ved kørsel om natten har du brug for den allerbedste sigtbarhed. Jo længere du kan se klart, jo hurtigere når du at reagere på det, der dukker op på vejen. Philips RacingVision forlygter øger sigtbarheden med op til 150 % større lysstyrke. Du opdager forhindringer på vejen tidligere end med andre og mindre kraftige halogenlamper. Således opnår du en mere sikker og behagelig tur.
Med bedre, klarere lygter klarer du dig bedre på vejen. Med dens optimerede glødetrådsgeometri med høj præcision, en gasfyldning under højtryk på op til 13 bar, avanceret krombelægning og UV-Quartz-glas af høj kvalitet sætter Philips RacingVision lyskilder en ny standard inden for lys til biler. Disse lyskilder, der er udviklet med henblik på ydeevne og sigtbarhed, giver mulighed for en mere afslappet, kontrolleret og sjov køreoplevelse.
Bilister med en sportslig kørestil forventer mere effektivitet af deres biler. Med op til 150 % større lysstyrke på vejen er Philips RacingVision typegodkendt til at kunne give dig sjove oplevelser i terrænet og på vejen.
2.6
ud af 5
8
Anmeldelser
25/05/2020
Nederland
Bekræftet køber
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Fordele
Helder wit licht
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Pchelatruite
19/01/2021
France
Bekræftet køber
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
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Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Ulemper
Durée de vie limite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis