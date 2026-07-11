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  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look
  • Skarpt uimodståeligt look

WhiteVision ultraHvidt, stilfuldt look

12972WVUSM

3.8
| (256) Anmeldelser
Skarpt uimodståeligt look
Philips WhiteVision ultra H7 med den nyeste belægningsformel, leverer imponerende 4200 Kelvin. Det er de hvideste halogenlyskilder i vores portefølje til lovlig brug på vejene og det perfekte valg, hvis du ønsker et køligt og stilfuldt look.
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De nyeste stilfulde, hvide lyskilder til din bil

Skarpt uimodståeligt look

  • Lyskildetype: H7

  • 12 V, 55 W, W5W-positionslyskilde medfølger

  • Op til 60% bedre udsyn

  • Op til 4.200 K

  • Antal pærer: 2+2

Skarpt hvidt lys med op til 4200 Kelvin

Med op til 4200 Kelvin revolutionerer Philips WhiteVision ultra-pærerne udseendet på din bil med et skarpt hvidt lys. Det rigtige valg for en lyskraftig og stilfuld køreoplevelse!

Opgraderede halogenpærer, der giver et meget stilfuldt udseende

Philips WhiteVision ultra er designet til bilister, der er på udkig efter en opgradering med den stil og det udseende, der minder om LED-belysning, men som har et køretøj med halogenteknologi. Takket være den nye og avancerede belægningsformel på glasset er WhiteVision ultra-pærerne vores hvideste lyskilder til lovlig brug på vejene, som giver et fantastisk udseende i forlygtens reflektor.

Fantastiske hvide lyskilder til lovlig brug på vej, der giver et stilfuldt udseende

De opgraderede WhiteVision ultra-lyskilder er ECE-certificerede til klart hvidt lys på vejen. Bilisterne får et flot look og en trafikgodkendt pære i overensstemmelse med relevante bestemmelser. Uden at gå på kompromis med sikkerheden ved at blænde bilen foran giver den dig fremragende sigtbarhed.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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