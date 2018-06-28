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Udgået
LED-HL [~H7]
6500 K
Op til 200% kraftigere lys
Avanceret system til bilbranchen
Kørsel i mørke er krævende, så du afhængig af dine forlygter. Udsynet fremad og i periferien er begge vigtige for at forbedre dine køreevner og opnå en mere sikker kørsel. Med en intens, klar lysstråle forbedrer Philips X-tremeUltinon LED-forlygter til biler din sigtbarhed med op til 200 %. Når først du oplever denne dagslysagtige effekt, vil du altid foretrække LED. Jo mere du kan se, jo bedre præsterer du, jo hurtigere reagerer du, og jo mere sikker er du. Så lad ikke mørket vinde, vælg Philips, og kør ud i natten med større selvsikkerhed og kontrol.
Med en farvetemperatur på op til 6000 Kelvin frembringer Philips X-tremeUltinon LED-forlygter baseret på LUXEON-teknologi, der lever op til autobranchens kvalitet, en klar hvid, dagslysagtig lysstråle. Med et klarere udsyn er du bedre i stand til at få øje på forhindringer og finde den perfekte kørelinje. Og da du ikke behøver at overanstrenge øjnene for at se terrænet længere fremme, giver klarere lygter en mere behagelig og interessant natkørsel.
Ligesom øjnene er vinduerne ind til vores sjæl, så siger forlygterne en masse om din bil. Hvis du er ude efter at opgradere din stil uden at skulle købe en nyere bil, er en opgradering af forlygterne en af de smarteste måder at bruge pengene på. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så udtryk din stil med Philips LED-forlygter. I stedet for et gult får du et skarpt, hvidt og moderne lys. For at opnå det eksklusive look vælger smarte bilister den overlegne stil fra Philips LED-forlygter.
4.1
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
ShaunBMW520d
28/06/2018
United Kingdom
These LED headlight bulbs are AMAZING
These LED’s are outstanding, so brilliant white & far reaching light, they make it much safer to drive at night. I only wish they had taken the time to add a canbus control unit to them, or made them canbus error free, rather than having to buy a second unit for this. As the LED’s are around one hundred and fifty per pair, plus the canbus controller at thirty, makes them very expensive, especially if you need two sets for your car, like I do ! (H7 for high beam and H7 for low beam) 2013 BMW 520d Touring.
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Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
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Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12985BWX2 car headlight bulb
14/10/2019
Portugal
Bekræftet køber
Ótima iluminação sem incomodar demais condutores
O único ponto negativo não tem a ver com questões técnicas, mas sim legais. Após as instalar na minha moto ando sempre com o coração na mão com receio de ser multado. Perfeito mesmo era serem de uso legal na via pública, pois de facto elas iluminam e estando o farol devidamente ajustado, não incomodam os restantes utilizadores da via pública. Já vários amigos compraram estass lâmpadas após verem o efeito na minha moto.
Fordele
Iluminação excelente com foco e linha de corte perfeitamente definida. Consumo baixo. Reação instantânea ao toque de máximos. Longa duração. Valor ecológico. Livre de mercúrio e chumbo, etc..
Ulemper
Utilização ilegal na via pública. Essa questão deveria ser rapidamente resolvida, por todos os motivos acima assinalados.
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Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lâmpada para faróis de automóveis
Nicoladis
19/08/2019
Italia
Eccezionale
Prodotti davvero eccezionali, philips un marchi una garanzia. Luce eccellente, facile da montare, resa stupenda.
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Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeUltinon LED 12985BWX2 lampadina fari auto