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  • Skærm med mange funktioner for øget produktivitet
  • Skærm med mange funktioner for øget produktivitet
  • Skærm med mange funktioner for øget produktivitet
  • Skærm med mange funktioner for øget produktivitet
  • Skærm med mange funktioner for øget produktivitet
  • Skærm med mange funktioner for øget produktivitet

Udgået

BrillianceLCD-skærm med SmartImage

17S1AB/00

Skærm med mange funktioner for øget produktivitet
Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision øger den energibesparende 17S1-skærm til arbejdsbrug din produktivitet
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Skærm med mange funktioner for øget produktivitet

  • 17" S-line

  • 1280 x 1024

  • Format 5:4

De to indgange kan modtage både analoge VGA-signaler og digitale DVI-signaler

De to indgange kan modtage både analoge VGA-signaler og digitale DVI-signaler

Med to indgange kan du tilslutte både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

Problemfri justering af display-ydelse med SmartControl II

SmartControl II er skærmbaseret software med en brugervenlig grafisk grænseflade på skærmen, som leder dig igennem finjustering af opløsning, farvekalibrering og andre displayindstillinger som f.eks. lysstyrke, kontrast, ur og fase, position, RGB, white point og – på modeller med indbyggede højttalere – lydstyrkeregulering.

Tekniske specifikationer

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