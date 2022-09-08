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Udgået
17S1AB/00
17" S-line
1280 x 1024
Format 5:4
Med to indgange kan du tilslutte både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!
SmartControl II er skærmbaseret software med en brugervenlig grafisk grænseflade på skærmen, som leder dig igennem finjustering af opløsning, farvekalibrering og andre displayindstillinger som f.eks. lysstyrke, kontrast, ur og fase, position, RGB, white point og – på modeller med indbyggede højttalere – lydstyrkeregulering.
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